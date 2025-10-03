«Το Δάκρυ της Πόλης»: Ατομική έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Ντίνα Πηλείδη στην TOSS Gallery

Η TOSS Gallery (Βηλαρά 1, La Doze) στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί από τις 10 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Ντίνα Πηλείδη, με τίτλο «Το Δάκρυ της Πόλης».

Η έκθεση αναδεικνύει τη μοναδική ματιά του καλλιτέχνη στην καθημερινότητα της πόλης, αποτυπώνοντας στιγμές και εικόνες που μεταφέρουν συναίσθημα.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 19:00, συνοδευόμενα από live performance και προβολή βίντεο που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Πληροφορίες Έκθεσης