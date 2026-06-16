Το Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Το βαρέλι του πετρελαίου Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.

Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.

Παράλληλα το αμερικανικό αργό πέφτει κατά 3,93% στα 77,58 το βαρέλι.