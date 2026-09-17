Το BBC επαληθεύει βίντεο που δείχνει συντρίμμια σαουδαραβικού μαχητικού που καταρρίφθηκε στην Υεμένη

Την Τετάρτη (16/9) οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν ότι με πύραυλο εδάφους-αέρος τοπικής κατασκευής κατέρριψαν αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφος που «διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις» πάνω από την περιοχή Μαρίμπ.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες για να αντιστοιχίσει τα χαρακτηριστικά του τοπίου που φαίνονται στο βίντεο, η υπηρεσία επαλήθευσης (Verify) του BBC κατάφερε να εντοπίσει το σημείο της συντριβής σε μια απομονωμένη τοποθεσία στους λόφους δυτικά της πόλης Μαρίμπ. Τα πλάνα επαληθεύουν ότι πρόκειται για τα συντρίμμια ενός σαουδαραβικού μαχητικού αεροσκάφους F-15,

Παράλληλα, σε σχετικά βίντεο που δημοσίευσαν οι Χούθι, οπλισμένοι άνδρες φαίνονται στο σημείο της συντριβής να πανηγυρίζουν, καθώς σηκώνουν το σχεδόν άθικτο πτερύγιο της ουράς του αεροσκάφους, το οποίο φέρει τη σαουδαραβική σημαία και έναν τετραψήφιο σειριακό αριθμό.

Ansarallah says a locally produced surface-to-air missile struck a Saudi F-15 over Marib, later publishing images of the alleged crash site. pic.twitter.com/wxVQ8UVH8V — HatsOff (@HatsOffff) September 16, 2026

Ειδικούς πλέον προειδοποιούν ότι η στρατιωτική ικανότητα των Χούθι έχει αναπτυχθεί και ότι είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν περαιτέρω τη σύγκρουσή τους με τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: BBC