Το αστείο του Τραμπ για το Περλ Χάρμπορ και η αμηχανία της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Ενα αστείο που έκανε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το Περλ Χάρμπορ το οποίο θέλησε να συνδέσει με τον πόλεμο στο Ιράν, δημιούργησε αμηχανία στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, με την οποία είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Όπως μεταδίδει ο Independent,κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης με την Σανάε Τακαΐτσι, ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δεν ενημέρωσε βασικούς Αμερικανούς συμμάχους – όπως την Ιαπωνία – πριν από την έναρξη της κοινής αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ αρχικά απάντησε ότι οι ΗΠΑ «είχαν «μπει πολύ σκληρά» και «δεν το είπαν σε κανέναν επειδή θέλαμε έκπληξη».

Αλλά η απάντησή του πήρε μια αμήχανη τροπή λίγες στιγμές αργότερα, όταν είπε: «Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για εκπλήξεις;»

Αφού ξέσπασαν κάποια σιωπηλά γέλια από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που τον είχαν συνοδεύσει στη συνάντηση, στράφηκε προς τη Σαναέ — η οποία γεννήθηκε δύο δεκαετίες μετά την επίθεση — και της είπε:

«Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ, εντάξει;» με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να παρακολουθεί ανέκφραστη τα όσα έλεγε ο Τραμπ.