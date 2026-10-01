Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τιμά τον Προσφυγικό Ελληνισμό του 1922

Ένα νέο τοπόσημο μνήμης και ιστορικής αναφοράς, αφιερωμένο στον Προσφυγικό Ελληνισμό του 1922, δημιουργήθηκε στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, χθες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στον χώρο πλησίον του Αστεροσκοπείου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Τιμούμε τις ρίζες μας, Στηρίζουμε το μέλλον», που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε στην Αίθουσα Τελετών, όπου ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης μίλησε με θέμα «Η ενσωμάτωση και η προσφορά των προσφύγων του 1922».

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης χαρακτήρισε το 1922 «πληγή και μάθημα, τομή και θεραπεία», επισημαίνοντας ότι ήταν «πληγή στο σώμα του Ελληνισμού, αλλά και μάθημα διαχείρισης δυνάμεων και ελπίδων», καθώς και «τομή βαθιά στην ιστορική συνέχεια της Ελλάδας, αλλά και θεραπεία και ανασύνθεση των δυνάμεων αυτού του υπερήφανου έθνους».

Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκδήλωσης: «Τιμούμε ένα καθοριστικό κεφάλαιο της ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη, με τη διαδρομή του Αριστοτελείου, αλλά και με την προσωπική ιστορία πολλών από εμάς».

Το Μνημείο ως παρακαταθήκη για το μέλλον

Το νέο Μνημείο έχει σχεδιαστεί ως ένας κυκλικός μνημειακός κήπος, στον οποίο ο επισκέπτης δεν παραμένει απλός θεατής, αλλά μπορεί να εισέλθει, να σταθεί, να καθίσει και να κινηθεί μέσα στον ίδιο τον χώρο.

Στο κέντρο του βρίσκεται μια ελιά, σύμβολο της μνήμης, της μακροβιότητας και της αναγέννησης. Γύρω από αυτήν αναπτύσσονται δώδεκα ίσοι λίθινοι τομείς, που παραπέμπουν στον αέναο κύκλο του χρόνου και στις αλησμόνητες πατρίδες: Αδριανούπολη, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Βάρνα, Ιωνία, Καππαδοκία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντος, Σμύρνη και Τραπεζούντα.

Η φύτευση αρωματικών φυτών, όπως λεβάντα, δενδρολίβανο, σαντολίνα, θυμάρι, μυρτιά, φασκόμηλο και ρίγανη, ενισχύει τον βιωματικό χαρακτήρα του Μνημείου, ενεργοποιώντας την όραση, την όσφρηση και την αφή.

Το Μνημείο δημιουργήθηκε από τον Αν. Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Άρη Κατσιλάκη.

Συγκίνησαν το κοινό οι αδελφοί Τσαχουρίδη

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, που συγκίνησε το κοινό και μετέφερε στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης τους ήχους και τις μνήμες της Ανατολής. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, μαζί με το μουσικό σχήμα «Ψυχή και Σώμα», παρουσίασαν την «Καθ’ ημάς Ανατολή», ένα μουσικό ταξίδι στις αλησμόνητες πατρίδες του Ελληνισμού.

Με μουσικές από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και την Καππαδοκία, κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Η συναυλία αποτέλεσε έναν συμβολικό επίλογο σε μια βραδιά αφιερωμένη στις ρίζες και την ιστορική μνήμη του Προσφυγικού Ελληνισμού.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη.