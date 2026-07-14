Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα «Τοπική Αυτοδιοίκηση» σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία της Επώνυμης Έδρας «Τοπική Αυτοδιοίκηση» υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα της Συγκλήτου, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Η νέα Επώνυμη Έδρα ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αποτελεί μια καινοτόμα ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή, με αντικείμενο την ανάπτυξη της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιμόρφωσης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης σε ζητήματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη χωρική διακυβέρνηση και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας έναν μόνιμο θεσμό μεταφοράς επιστημονικής γνώσης προς τους Δήμους και, παράλληλα, αξιοποίησης της εμπειρίας των αυτοδιοικητικών φορέων για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Η Έδρα θα λειτουργήσει ως κόμβος γνώσης, διαλόγου και τεκμηρίωσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας την παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής, την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την προώθηση καινοτόμων εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, ψηφιακής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα αναπτύξει δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για αιρετούς και στελέχη των Δήμων, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών σπουδών, θα υποστηρίξει ερευνητικά έργα και επιστημονικές μελέτες, ενώ θα ενισχύσει τη συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών σε πραγματικά πεδία εφαρμογής της δημόσιας διοίκησης και του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Με διεπιστημονικό χαρακτήρα, η Επώνυμη Έδρα θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως η χωροταξία και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η δημόσια διοίκηση, η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η αστική και περιβαλλοντική πολιτική, η ψηφιακή διακυβέρνηση, η κοινωνική συνοχή, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, καθώς και η αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Η ίδρυση της Επώνυμης Έδρας “Τοπική Αυτοδιοίκηση” αποτελεί μια σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία ενισχύει τη διαχρονική αποστολή μας να συνδέουμε την ακαδημαϊκή γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η συνεργασία μας με την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί έναν μόνιμο θεσμό παραγωγής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, που θα προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις στους Δήμους, θα ενισχύσει την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και θα συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων δημόσιων πολιτικών. Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του ως θεσμός που παράγει γνώση με άμεσο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με τους θεσμούς της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ανέφερε πως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το «πανεπιστήμιο της καρδιάς μας και πρόκειται για μία οφειλόμενη τιμή η συνεργασία που ξεκινά σήμερα. Πολλοί συνδέουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με το να μαζεύουμε τα σκουπίδια και να κάνουμε δρόμους και πεζοδρόμια. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Κρινόμαστε απ’ αυτά, καθώς οφείλουμε να υπηρετούμε τους συμπολίτες μας, αλλά οι σύγχρονοι Δήμοι, η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας, οφείλει να έχει απαντήσεις και παρεμβάσεις και στα σημαντικά θέματα, και αυτός είναι και στόχος της συνεργασίας μας με το μεγαλύτερο και το πιο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στη χώρα μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας έγινε με την παρουσία, μεταξύ άλλων, του Αντιπρόεδρου της ΠΕΔΚΜ και Δήμαρχου Κορδελιού – Ευόσμου Ελευθέριου Αλεξανδρίδη, του Γραμματέα της ΠΕΔΚΜ και Αντιδημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλη Γάκη, ενώ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ευστράτιος Στυλιανίδης, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλας Καρανικόλας.