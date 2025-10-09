Το ΑΠΘ τιμά τη μνήμη του Μανόλη Ανδρόνικου

Εκδήλωση στη μνήμη του Μανόλη Ανδρόνικου διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Στο πρώτο μέρος της με τίτλο «Στη Βεργίνα με τον Μανόλη Ανδρόνικο» θα μιλήσουν η ομ. καθηγήτρια ΑΠΘ και πρώην ευρωβουλευτής Χρυσούλα Παλιαδέλη και η αρχαιολόγος, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, Μπετίνα Τσιγαρίδα.

Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Μανόλης Ανδρόνικος, ο δάσκαλος, ο αρχαιολόγος, ο άνθρωπος» θα μιλήσει ο ομ. καθηγητής ΑΠΘ και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Μιχάλης Τιβέριος. Θα ακολουθήσει η προβολή βίντεο της ΕΡΤ3 από την εκπομπή «Μονόγραμμα» για τον Μανόλη Ανδρόνικο (Βασιλική Γκράτσιου, «Το Λύκειο Μανόλης Ανδρόνικος θυμάται και τιμά τον Μανόλη Ανδρόνικο») και στο τελευταίο μέρος με τίτλο «Στη Βεργίνα μετά τον Μανόλη Ανδρόνικο» θα μιλήσουν η επ. καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νάνσυ Κυριάκου και η Χρυσάνθη Καλλίνη, ΕΔΙΠ του ίδιου τμήματος. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία του ΑΠΘ.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούμης, ο πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθηγητής Αθανάσιος Σέμογλου, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ομ. καθηγητής Ζαχαρίας Σκούρας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.