Το ΑΠΘ επιβεβαιώνει ότι το μπλακ άουτ προκλήθηκε από… σερπαντίνα σε αποφοίτηση

Με αφορμή το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη σε υποσταθμό της ΔΕΗ και διακοπές ηλεκτροδότησης στο campus και την ευρύτερη περιοχή, το ίδρυμα αναφέρει πως ήταν το τρίτο αντίστοιχο συμβάν που καταγράφηκε μέσα στο έτος.

«Υπολείμματα κομφετί και μεταλλικών σερπαντινών προκάλεσαν βραχυκύκλωμα και έκρηξη σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ, με συνέπεια τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πανεπιστημιακά κτίρια. Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα θέμα καθαριότητας και αισθητικής των πανεπιστημιακών χώρων, αλλά για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων και αφορά γενικά την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι και στα τρία περιστατικά επηρεάστηκε η ηλεκτροδότηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

«Η διατάραξη της λειτουργίας ενός νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται ασθενείς και λειτουργούν κρίσιμες ιατρικές υποδομές, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή ή αμελητέα συνέπεια. Αντιθέτως, αναδεικνύει τη σοβαρότητα του κινδύνου και την ευθύνη που έχουμε όλες και όλοι να αποτρέψουμε την επανάληψη ανάλογων περιστατικών», υπογραμμίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου, απαγορεύεται η χρήση και η ρίψη κομφετί και σερπαντινών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του ΑΠΘ, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Στο ίδιο πλαίσιο απαγορεύεται και η χρήση ντουντούκας.

«Η χαρά της αποφοίτησης και της ορκωμοσίας, την οποία συμμερίζεται ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα, είναι απολύτως κατανοητή και αυτονόητα σεβαστή. Η έκφρασή της, ωστόσο, δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, να διαταράσσει τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, να επιβαρύνει αδικαιολόγητα το προσωπικό και να υποβαθμίζει το περιβάλλον του Πανεπιστημίου. Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών επί σειρά ετών και για διάστημα περίπου τριών μηνών κάθε χρόνο καθιστά αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου. Η παραβίαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή […] Η ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο σεβασμός στους πανεπιστημιακούς χώρους αποτελούν συλλογική ευθύνη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», επισημαίνεται.