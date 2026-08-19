Το «αντίο» του Στέλιου Αγγελούδη στον Θεόφιλο Πατέλη

Μετά την είδηση για την απώλεια του διακεκριμένου δικηγόρου και δημοτικού συμβούλου, Θεόφιλου Πατέλη.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αποχαιρέτησε τον στενό του συνεργάτη και φίλο.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο Θεόφιλος Πατέλης, μέλος της μεγάλης οικογένειας της “Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη”, δεν είναι πλέον κοντά μας. Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο βαθιά αξιοπρεπή, προσηλωμένο στις αρχές και στις αξίες του, που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την Αυτοδιοίκηση και τη μεγάλη του αγάπη, τον Ηρακλή, την ομάδα της καρδιάς του. Στους οικείους του, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»