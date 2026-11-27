Τον αγαπημένο τζέντλεμαν του ελληνικού σινεμά, τον ηθοποιό Δημήτρη Καλλιβωκά αποχαιρετά η Φίνος Φιλμ, η οποία μοιράζεται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της κινηματογραφικής του πορείας.

Η Φίνος στην ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media έγραψε:

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών».

«Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη» ανέφερε.

Κάνει λόγο για έναν «σπουδαίο θεατρικό ηθοποιό με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια».

Υπενθυμίζοντας την πορεία του, αναφέρει πως «μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής».

«Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό και να τον θαυμάσουμε επί σκηνής να ανασύρει από τη μνήμη του πολύτιμες ιστορίες και στιγμές από τα χρόνια των γυρισμάτων» θυμίζει.

Η Φίνος αποχαιρετά με «βαθιά συγκίνηση» έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου».