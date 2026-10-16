Το αντίο Ανδρουλάκη και Τσίπρα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, αποχαιρετούν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Αμφότεροι γνωστοί για τα παναθηναϊκά τους αισθήματα, ευχαριστούν τον ιστορικό ηγέτη του «τριφυλλιού» για όσα προσέφερε στην «αγαπημένη» τους όπως γράφουν ομάδα.

Πιο λακωνικός ο Νίκος Ανδρουλάκης, γράφει στο instagram: «Καλό ταξίδι, Καπετάνιε. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα».

Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του αναφέρει: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, μα κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον άνθρωπο που οδήγησε την αγαπημένη μας ομάδα σε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ και 2 ημιτελικούς πρωταθλητριών Ευρώπης. Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός παναθηναϊκός. Καλό ταξίδι Καπετάνιε!».