Το αναπτυξιακό άλμα της Νέας ΔΕΘ και η ένταξη της φύσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σε μια εποχή κατά την οποία ο διεθνής ανταγωνισμός στην εκθεσιακή και συνεδριακή βιομηχανία είναι πιο έντονος από ποτέ, και που η κλιματική αλλαγή αφήνει το αποτύπωμά της στις σύγχρονες πόλεις ο εθνικός εκθεσιακός φορέας προχωρά στο μεγαλύτερο έργο αστικής και οικονομικής αναγέννησης της Βόρειας Ελλάδας: στην ανάπλαση της έκτασής του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πρόσφατη προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπλαση σηματοδότησε την έναρξη μιας εμβληματικής, στρατηγικής επένδυσης. Με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 204,6 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, το έργο διασφαλίζει την εμπορική και αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας για τις επόμενες δεκαετίες, αλλά και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα συνοδεύει τη Θεσσαλονίκη στο μέλλον.

Η Νέα ΔΕΘ μέσα από τις σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές θα αποτελέσει μια υψηλών αξιώσεων διεθνοποιημένη πλατφόρμα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και δικτύωσης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπει την κατασκευή δύο νέων, σύγχρονων και βιοκλιματικών εκθεσιακών περιπτέρων, την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι.Βελλίδης», την ανάπτυξη μιας έκτασης πρασίνου 120 στρεμμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου και τη δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα δημιουργήσουν νέα αναπτυξιακά δεδομένα για τη ΔΕΘ-HELEXPO και την πόλη της Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στα εκθεσιακά και συνεδριακά δρώμενα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ο «πράσινος» πνεύμονας τω 120 στρεμμάτων θα προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία στον επισκέπτη, παντρεύοντας ιδανικά την επαφή με τη φύση, την αναψυχή και τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός προωθεί την οικολογική και αισθητική αναβάθμιση της έκτασης, με έμφαση στην «επανένταξη της φύσης» στο αστικό τοπίο.

Στο χώρο θα ενσωματωθούν υδάτινα στοιχεία και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βρόχινου νερού για επαναχρησιμοποίηση στην άρδευση και στη λειτουργία των υδάτινων επιφανειών, συμβάλλοντας στην οικολογική αυτονομία και στη μείωση της κατανάλωσης. Το έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει με βιώσιμο οικονομικό και διαχειριστικό μοντέλο, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η προϋπόθεση της αδιάλειπτης δραστηριότητας και λειτουργίας του εθνικού εκθεσιακού φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Προς αυτή την κατεύθυνση η παράδοσή του θα είναι τμηματική, με την κατασκευή να επιμερίζεται σε τρία διακριτά στάδια. Στο πρώτο θα κατασκευαστεί το Hall 1 και θα ξεκινήσει η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι.Βελλίδης», στο δεύτερο θα κατασκευαστεί στο Hall 2 και στο τρίτο θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος.

Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της ανάπλασης σε εκθεσιακό και συνεδριακό επίπεδο η ΔΕΘ-HELEXPO υλοποιεί αυτή την περίοδο ένα στρατηγικό πενταετές πλάνο. Μέσα από στοχευμένες, αποδοτικές κλαδικές διοργανώσεις, νέα B2B Matchmaking events και συνέργειες με διεθνείς φορείς, ο εκθεσιακός φορέας φιλοδοξεί να διασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη και την εμπορική επιτάχυνσή του. Αυτή η νέα προσέγγιση είναι ικανή να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη τον εκθεσιακό και συνεδριακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φέρνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.