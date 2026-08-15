Το Αμπού Ντάμπι καταγγέλλει το Ιράν ότι επιτέθηκε σε πλοίο των Εμιράτων στο Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν ότι το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC), ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή (14/8), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM. Η εταιρεία δεν ανέφερε τραυματισμούς και συμπλήρωσε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «απρόκλητες επιθέσεις», να τερματίσει τις εχθροπραξίες και να ανοίξει ξανά πλήρως την πλωτή οδό.

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Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει στο παρελθόν να χτυπήσουν πλοία που διέρχονται από τον πορθμό αν συνδέονται με τους αντιπάλους της Τεχεράνης ή δεν συμμορφώνονται με τις ιρανικές οδηγίες.

Η επίθεση ήταν το τρίτο περιστατικό που αφορούσε σκάφη της ADNOC σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Τα ΗΑΕ είχαν κατηγορήσει και πάλι το Ιράν ότι βρισκόταν πίσω από τα περιστατικά αυτά.

Ο Άνουαρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, δήλωσε ότι το Άμπου Ντάμπι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα συμφέροντά του μετά από επανειλημμένες επιθέσεις σε σκάφη της ADNOC.

«Θα διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας… συνεχίζοντας παράλληλα την πορεία του διαλόγου και δίνοντας προτεραιότητα στις διπλωματικές επιλογές», δήλωσε ο Γκαργκάς σε ανάρτησή του στο X.

Η ADNOC, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο και εξάγει αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϊόντα διύλισης παγκοσμίως.

Πηγή: Reuters