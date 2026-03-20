Το αεροπλανοφόρο USS Boxer και 2.500 πεζοναύτες στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες αποστέλλει στη Μέση Ανατολή, ο στρατός των ΗΠΑ, όπως δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Boxer, μαζί με τη Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (MEU) και το συνοδευτικό πολεμικό πλοίο, έρχεται την ώρα που το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησής της στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal πρόκειται για 2.500 πεζοναύτες

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν στέλνει στρατεύματα «πουθενά», αλλά ότι αν το έκανε, δεν θα το έλεγε στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν ανέφεραν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπλέον στρατευμάτων. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι τα στρατεύματα αναχωρούν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Αυτή είναι η δεύτερη μαζική ανάπτυξη πεζοναυτών μέσα στην τελευταία εβδομάδα, μετά την αποστολή του πλοίου USS Tripoli, με έδρα την Ιαπωνία, και της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας στην περιοχή. Η είδηση έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.