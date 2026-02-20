Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford διέσχισε το Στενό του Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο

Το Στενό του Γιβραλτάρ διέσχισε την Παρασκευή το πρωί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, και κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τη διάσχιση του USS Gerald R. Ford από το Στενό του Γιβραλτάρ επαληθεύουν φωτογραφίες που τραβήχθηκαν την Παρασκευή το πρωί και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X.

Οι εικόνες, που λήφθηκαν από το Γιβραλτάρ, δείχνουν το αεροπλανοφόρο να κατευθύνεται ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο. Παράλληλα, σύμφωνα με συστήματα παρακολούθησης πλοίων, ένα από τα σκάφη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου, το USS Mahan, πέρασε επίσης από το Στενό.

Στην πρώτη φωτογραφία, το αεροπλανοφόρο διακρίνεται με τα βουνά του Μαρόκου στο βάθος. Επίσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων επιβεβαιώνεται ότι άλλα δύο πλοία που εμφανίζονται στη φωτογραφία βρίσκονταν στο ίδιο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Άλλες εικόνες δείχνουν το αεροπλανοφόρο με μέρος της αεροπορικής του πτέρυγας ανεπτυγμένο στο κατάστρωμα πτήσεων.

Το θηριώδες αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», το οποίο ξεκίνησε την πορεία του από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο και την Κυριακή, 22/2, αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα και να παραμείνει στο λιμάνι της Κρήτης για τέσσερις μέρες, για ανεφοδιασμό τόσο σε καύσιμα, όσο και σε πυρομαχικά και τρόφιμα.

Στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ. Το «Fοrd», διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη.