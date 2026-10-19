Το αδιέξοδο της ΝΔ για το ψηφοδέλτιο της Β’ Θεσσαλονίκης

Του Βαγγέλη Πλάκα

Έντονος είναι ο προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου στη Β’ Θεσσαλονίκης. Μπορεί το ψηφοδέλτιο της Α’ περιφέρειας να ενισχύεται διαρκώς και να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στελεχών για συμμετοχή δεν ισχύει το ίδιο όμως για το αντίστοιχο της περιφέρειας του νομού Θεσσαλονίκης που παρατηρείται λειψανδρία.

Αναμφίβολα στο ψηφοδέλτιο θα είναι οι νυν βουλευτές Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Φάνης Παππάς όπως και οι πολιτεύτριες Κατερίνα Ζιούτα και Χριστόνα Σωτηράκογλου. Και εκει ολοκληρώνονται οι βεβαιότητες…

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής από το 2004 Θόδωρος Καράογλου, παρά τις πιέσεις που δέχεται από το Μαξίμου, επιμένει στην απόφασή του να μην θέσει νέα υποψηφιότητα ώστε να επικεντρωθεί στον αγώνα του για τις περιφερειακές εκλογές του 2028.

Αρνείται σταθερά να είναι υποψήφιος βουλευτής, στις πολλαπλές σχετικές κρούσεις της Πειραιώς, και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος επίσης θέλει να επικεντρωθεί στην υποψηφιότητά του στην Περιφέρεια.

Την ίδια ώρα φαίνεται πως έχει ναυαγήσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Βούλας Πατουλίδου, που είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου και της το είχε προτείνει.

Υποψήφιος δεν θα είναι και ο πρώην βουλευτής, πρώτος επιλαχών τον Μάιο του 2023, Σάββας Αναστασιάδης, που πληροφορίες τον θέλουν να είναι κοντά στο νέο εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Μια νέα υποψηφιότητα που συζητείται είναι του περιφερειακού συμβούλου Κώστα Ανεστίδη.

Μπροστά στην απουσία ισχυρών υποψηφιοτήτων στην Β’ περιφέρεια υπάρχουν εισηγήσεις να είναι μια από τις τρεις περιφέρειες στις οποίες θα είναι υποψήφιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.