Το 7ο Balkan Forum ανέδειξε τις νέες προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας

Τις σημαντικές δυνατότητες της Βόρειας Ελλάδας στη ναυτιλία, την διασυνδεσιμότητα των λιμένων, τις λιμενικές υποδομές, τα logistics και τις συνδυασμένες μεταφορές ανέδειξε το 7ο Balkan Forum, που διοργανώθηκε την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, από το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές».

Το Συνέδριο συγκέντρωσε περισσότερους από 40 ομιλητές και σημαντικούς εκπροσώπους της ναυτιλίας, των λιμένων, των μεταφορών, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορείς από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε ο στρατηγικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Μακεδονίας και της Θράκης ως πύλης διασύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Μαύρη Θάλασσα, την Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναδείχθηκε η ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με τον κόσμο της ναυτιλίας, όχι μόνο μέσα από τα λιμάνια της, αλλά και μέσα από τις υποδομές, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε την σημασία της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στο κέντρο μιας νέας γεωγραφίας μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις λιμενικές υποδομές και στις συνδυασμένες μεταφορές. Στις παρεμβάσεις των ομιλητών επισημάνθηκε ότι η αναβάθμιση των λιμανιών, η διασύνδεσή τους με οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και η ανάπτυξη σύγχρονων logistics αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να ενισχυθεί ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εμπορικούς διαδρόμους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών, ώστε τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας να συνδεθούν πιο αποτελεσματικά με την ενδοχώρα, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Αντίστοιχα, από την των ελληνικών σιδηροδρόμων, επισημάνθηκε ότι η ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιοποίηση των λιμενικών επενδύσεων και την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε από την πλευρά του τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η ναυτιλία στους νέους ανθρώπους, τονίζοντας ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας μπορούν να αποτελέσουν πεδίο απασχόλησης, εξέλιξης και παραμονής των νέων στον τόπο τους.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας και COO της Celestyal Cruises, Γιώργος Κουμπενάς, ανακοίνωσε την ένταξη των λιμένων της Μακεδονίας και της Θράκης από το 2027 ως σταθμού στη νέα γραμμή κρουαζιέρας της Celestyal Cruises, η οποία θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπολη, νησιά του Αιγαίου, την Αίγυπτο και τον Βόλο.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού απαιτούνται σύγχρονες μαρίνες, αναβαθμισμένες λιμενικές υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες υποδοχής και ισχυρότερη σύνδεση των λιμανιών με τους τουριστικούς προορισμούς της ενδοχώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, Στέφανος Χατζημανώλης, ανέδειξε τη δυνατότητα αξιοποίησης των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος ως αφετηρίας ταξιδιών για δικαιούχους προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού από την ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα. Όπως επισήμανε, ο συνδυασμός της μόνιμης επιβατικής κίνησης, της έγκαιρης ενημέρωσης των βαλκανικών τουριστικών αγορών και της σύνδεσης με νησιά όπως η Χίος και η Σάμος μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη και οικονομικά επιτυχημένη ακτοπλοϊκή διασύνδεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον ρόλο της νέας γενιάς στη ναυτιλία. Η Πρόεδρος του Propeller Club, Port of Piraeus Δανάη Μπεζαντάκου, αναφέρθηκε στην σημασία της διεθνούς δικτύωσης, της συνεργασίας και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Παρουσίασε το έργο του YES Forum, ως πρωτοβουλίας που φέρνει τους νέους σε άμεση επαφή με τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου, και υπογράμμισε την ανάγκη χαρτογράφησης των πραγματικών αναγκών της Βόρειας Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και ανθρώπινου δυναμικού.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά της Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Μπουτσούκη στην διαδικασία δημιουργίας επώνυμης έδρας με τίτλο «Γαλάζια Οικονομία». Η νέα έδρα θα έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της σημασίας της ναυτιλίας όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στη βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών, στη διαχείριση λιμένων, στην κυβερνοασφάλεια, στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το 7ο Balkan Forum σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς έφερε στο ίδιο τραπέζι αρμόδιους Υπουργούς, ευρωπαϊκούς και θεσμικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους λιμένων, επιχειρηματικούς φορείς, ακαδημαϊκούς και παράγοντες της ναυτιλίας από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια και εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία εξωστρέφειας του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη της στρατηγικής θέσης της Μακεδονίας και της Θράκης και την ενίσχυση των συνεργασιών με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές. Έχουν, ήδη, πραγματοποιηθεί αντίστοιχες περιοδείες από τον Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα στην Σόφια τον περασμένο Φεβρουάριο, στο Βελιγράδι τον περασμένο Μάρτιο και στο Βουκουρέστι τον περασμένο Μάιο.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, επισήμανε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με τη ναυτιλία και την θαλάσσια οικονομία. Όπως τόνισε, η περιοχή διαθέτει λιμάνια, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφική θέση και άμεση πρόσβαση στις βαλκανικές αγορές.

«Θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά την Βόρεια Ελλάδα στη ναυτιλία και τη ναυτιλία στην Βόρεια Ελλάδα. Η Μακεδονία και η Θράκη μπορούν να αξιοποιήσουν πολύ πιο δυναμικά τη στρατηγική τους θέση, τα λιμάνια τους, τις υποδομές τους και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Με σχέδιο, συνεργασίες και εξωστρέφεια, συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε η περιοχή μας να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στον σύγχρονο αναπτυξιακό χάρτη», ανέφερε ο κ. Γκιουλέκας.

Το βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό κόμβο ναυτιλίας, κρουαζιέρας, logistics και συνδυασμένων μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και η συνεργασία με τους φορείς της Ελλάδας και των Βαλκανίων.