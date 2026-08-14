Το 30% των μετοχών της Λίβερπουλ πέρασε στα χέρια κοινοπραξίας που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, Fenway Sports Group (FSG), ανακοίνωσε ότι συμφώνησε για την πώληση του 30% του συλλόγου σε μια κοινοπραξία που συμμετέχουν ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν και ο Αμίτ Μπατία, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα του χάλυβα Λαχσμί Μιτάλ.

Η συμφωνία φέρεται να έκλεισε στα 1,65 δισεκατομμύρια λίρες, αποτιμώντας δηλαδή την Λίβερπουλ στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες, με τον Μπατία να αποτελεί τον νέο αντιπρόεδρο του συλλόγου σε ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο.

Παρά την εμπλοκή του Μπέζος, με περιουσία που εκτιμάται σε 272 δισεκατομμύρια δολάρια, του Εντουάρντο Σαβερίν, με 33 δισεκατομμύρια δολάρια, και της οικογένειας Μίταλ, με περιουσία περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, η FSG θα διατηρήσει τον λειτουργικό έλεγχο της Λίβερπουλ, καθώς και των μετόχων πλειοψηφίας.

(AP Photo/John Locher, File)

Η επένδυση της κοινοπραξίας υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 90 ημέρες, και δεν θα έχει καμία επίδραση στον προϋπολογισμό ή τη στρατηγική μεταγραφών της Λίβερπουλ για αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει επίσης καμία αλλαγή στην ηγεσία ή την καθημερινή λειτουργία της Λίβερπουλ.

Η FSG υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής εξόδου από έναν σύλλογο που απέκτησε το 2010 για 300 εκατομμύρια λίρες. Η συναλλαγή δεν υποχρεώνει την FSG να πουλήσει στην κοινοπραξία επιπλέον μετοχές του συλλόγου σε μελλοντική ημερομηνία, η οποία όμως αποκτά το δικαίωμα να αγοράσει μεγαλύτερο μέρος της Λίβερπουλ σε περίπτωση που οι πλειοψηφικοί ιδιοκτήτες τελικά αποφασίσουν να πουλήσουν.

(AP Photo/George Walker IV)

Η FSG ισχυρίζεται ότι η σύνθεση του εταιρικού σχήματος που ηγείται ο Μπατία, και όχι κάποια οικονομική ανάγκη, τους προσέλκυσε στην πρόταση του Βρετανο-Ινδού επιχειρηματία.

Με τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League και της UEFA να συνδέουν τις δαπάνες ενός συλλόγου με τον κύκλο εργασιών, η νέα επένδυση δεν θα έχει άμεσο όφελος για την ομάδα της Λίβερπουλ. Ωστόσο, οι εμπορικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη συμμετοχή των Μπέζος, Σαβερίν και Μπατία θα επιτρέψουν στον σύλλογο του Άνφιλντ να αυξήσει σημαντικά τα ετήσια έσοδά του, τα οποία αυξήθηκαν στο ποσό ρεκόρ των 703 εκατομμυρίων λιρών για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάιο του 2025.

(AP photo/Jon Super)

Σε δηλώσεις του, ο Μπατία ανέφερε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που επενδύουμε στην Liverpool Football Club και που το κάνουμε αυτό μαζί με την FSG. Τρέφουμε τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό για την FSGως ιδιοκτήτρια και για όλα όσα έχει πετύχει στο Άνφιλντ. Το να σε καλωσορίζουν ως συνεργάτη σε έναν σύλλογο αυτού του μεγέθους είναι ένα τεράστιο προνόμιο. Κάνουμε αυτή την επένδυση επειδή πιστεύουμε βαθιά στη Λίβερπουλ και την ηγεσία της και ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε τη συνεχή επιτυχία του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια».

Ο Μπατία συμμετείχε στα διοικητικά της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς για σχεδόν 19 χρόνια και είχε αναλάβει διάφορους ρόλους στην ομάδα μέχρι τη μεταβίβαση του μετοχικού του μεριδίου τον Ιούλιο.

Πηγή: The Guardian