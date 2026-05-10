Το 2ο Συνέδριο Ποινικολόγων στη Θεσσαλονίκη: Επίκαιρα ζητήματα ειδικών ποινικών νόμων και προκλήσεις για το Κράτος Δικαίου

Ζητήματα που συνδέονται με υποθέσεις, που φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες και απασχολούν την κοινή γνώμη και οι προκλήσεις του Κράτους Δικαίου αναπτύχθηκαν στο επιστημονικό συνέδριο, που οργάνωσε ο επιστημονικός σύνδεσμος δικηγόρων «Ποινικολόγιοι» στο ΑΠΘ. Παρακολουθήσεις, μετανάστευση, ενδοοικογενειακή βία και οι διαστάσεις της δίκης στα Τέμπη ήταν μερικά απ’ αυτά.

Η εισαγγελέας Εφετών Άννα Καραμόσχογλου ανέλυσε τα νομικά ζητήματα σχετικά με την αντιμετώπιση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας με θύματα ανηλίκους. Είναι ένα από τα ζητήματα, που απασχόλησε το συνέδριο του συνδέσμου «Ποινικολόγιοι» για τις προκλήσεις του Κράτους Δικαίου.

Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν προβληματισμοί για τη νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αίσθηση έκαναν οι εισηγήσεις, που συνδέθηκαν με την υπόθεση των Τεμπών, ειδικά σχετικά με τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων.