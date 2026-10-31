Το 17ο Briefing για τους πολίτες του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη

Στο 17ο «briefing για τους πολίτες» ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ζητήματα της επικαιρότητας που τέθηκαν από τους πολίτες: από τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έως τη ρύθμιση που ψηφίστηκε προσφάτως και θέτει ως όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα social media.

Σχετικά με το τι είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γιατί να νοιάζει τους πολίτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Πάμε να το εξηγήσουμε απλά. Το 2019 Τουρκία και Λιβύη υπέγραψαν μια συμφωνία με την οποία επιχειρούν να “μοιράσουν” θαλάσσιες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα ελληνικών νησιών. Τί πρέπει να ξέρουμε;

Πρώτον, το μνημόνιο αυτό είναι παράνομο, άκυρο, ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για κανέναν. Γιατί; Γιατί είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, που να μπορούν να δικαιολογήσουν τη σύναψη ενός τέτοιου μνημονίου.

Δεύτερον, έχουμε ενημερώσει τους συμμάχους μας και έχουμε εξασφαλίσει σημαντική διεθνή στήριξη.

Και τρίτον, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση της χώρας μας με συμφωνίες και συμμαχίες, όπως οι συζητήσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ».

«Τώρα για να καταλάβω, εγώ που είμαι 15 θα μπορώ να μπαίνω TikTok και η αδελφή μου που είναι 13 όχι; Δεν θα με αφήσει σε ησυχία!», ήταν το επόμενο ερωτημα και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε τα εξής:

«Καταρχάς, για την αδελφή σου δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τα παιδιά, ούτε να τους πάρουμε τα κινητά. Θέλουμε να τα προστατεύσουμε από κινδύνους, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο εθισμός και το ακατάλληλο περιεχόμενο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το όριο πρόσβασης στα social media θα είναι τα 15 έτη, με τις ίδιες τις πλατφόρμες υπεύθυνες να ελέγχουν την ηλικία».

Σε επόμενη ερώτηση τι γίνεται με τη Μονή Σινά και γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η συμφωνία, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Γιατί μιλάμε για ένα Μοναστήρι με ιστορία πάνω από 1.000 χρόνια, που για πρώτη φορά αποκτά προοπτική ξεκάθαρης νομικής κατοχύρωσης. Και ξέρετε ποιοι στηρίζουν αυτήν τη συμφωνία; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και οι Εκκλησίες Ελλάδας και Κύπρου. Κι όμως, η αντιπολίτευση πάλι αντιδρά. Ας πούμε ότι δεν εμπιστεύονται την Κυβέρνηση. Όλους αυτούς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς δεν τους εμπιστεύονται; Και επειδή είδα και ερωτήσεις για το αν θα τη δούμε αυτήν τη συμφωνία; Προφανώς! Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε με αφορμή την Pizza Fan, που είναι το πιο πρόσφατο από τα πολλά οικονομικά εγκλήματα, μέχρι πού θα φτάσουμε.

«Όσο ψηλά κι αν χρειαστεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα «μεγάλα ψάρια». Και δεν μένουμε στα λόγια. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, σε 1.510 υποθέσεις και η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο διενεργεί εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους. Μόνο για τα έτη 2024 και 2025 έκανε,συνολικά, πάνω από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, στην αντίστοιχη διετία έχει διενεργήσει πάνω από 100.000 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Όποιος πιστεύει, ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο και να μένει στο απυρόβλητο, κάνει μεγάλο λάθος. Και αυτονόητα, για κάθε υπόθεση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη», απάντησε.

Σε επόμενη ερώτηση να πει τρεις λόγους που έχουν οι νέοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε τα εξής:

«Πρώτον, γιατί την ώρα που βγαίνουν στον επαγγελματικό στίβο πληρώνουν λιγότερους φόρους. Ένας νέος μέχρι 25 ετών, για τα εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Και για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής αυτός μειώθηκε από το 29% στο 9%. Θεσπίσαμε το αφορολόγητο για τα tips που βοηθάει τους εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό και αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό.

Δεύτερον, γιατί πιστεύουμε στην υπεύθυνη πολιτική του πατριωτισμού και όχι σε ακρότητες. Τα άκρα δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο πατριωτισμός δεν είναι ούτε μίσος, ούτε ρόπαλα. Είναι να δημιουργείς για τη χώρα σου.

Και τρίτον, γιατί θέλουμε οι νέοι να έχουν καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να υποθηκεύσουμε τις μελλοντικές γενιές, όπως έκαναν πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν, ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’80. Προφανώς, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, αλλά μόνο με σχέδιο μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και όχι με δανεικά».