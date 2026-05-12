TITAN: Προχώρησε σε αγορά 5.313 ιδίων μετοχών

H Titan SA ανακοινώνει ότι την περίοδο από 4 Μαΐου 2026 έως και 8 Μαΐου 2026 η εταιρία αγόρασε συνολικά 5.313 μετοχές με τίμημα 257.073,31 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Titan SA (η Εταιρία) (Euronext Brussels, Paris και Euronext Athens, TITC) ανακοινώνει ότι την περίοδο από 4 Μαΐου 2026 έως και 8 Μαΐου 2026 η εταιρία αγόρασε συνολικά 5.313 μετοχές της Titan SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Athens. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 3.514.403 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,49% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.