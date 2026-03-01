Την υποστήριξη της Γερμανίας ζητά ο Παχλαβί – «Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις θα σώσουν ζωές»

Τη συνεργασία του Βερολίνου για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζήτησε ο πρώην πρίγκιπας και γιος του τελευταίου Σάχη Ρεζά Παχλαβί σημειώνοντας παράλληλα πως οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις «θα σώσουν ζωές».

Συγκεκριμένα ο Παχλαβί κάλεσε τη Γερμανία να συνεργαστεί σε ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση του Ιράν, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για τη σημερινή τοποθέτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ρεζά Παχλαβί παρουσιάστηκε επίσης ως «η μόνη εθνική προσωπικότητα γύρω από την οποία μπορούν να συσπειρωθούν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις» και δήλωσε ότι οι αμερικανοϊσραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις «θα σώσουν ζωές».

«Χαιρετίζω τις δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς σχετικά με την παρανομία του ιρανικού καθεστώτος, αλλά και την υποστήριξή του προς τον ιρανικό λαό. Τώρα καλώ τη γερμανική κυβέρνηση να υποστηρίξει το σχέδιό μας για την ανοικοδόμηση του Ιράν και για μια μεταβατική κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Παχλαβί στην εφημερίδα BILD. Νωρίτερα ο Φρίντριχ Μερτς είχε εκφράσει την «ανακούφισή» του για το «διαφαινόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος των μουλάδων», παρουσιάζοντας ατζέντα για την επόμενη ημέρα στο Ιράν.

Ο Ρεζά Παχλαβί διεκδικεί για τον εαυτό του κεντρικό ρόλο στη μεταβατική περίοδο μετά την ενδεχόμενη πτώση του καθεστώτος:

«Έχω την υποστήριξη του λαού και είμαι η μόνη εθνική προσωπικότητα γύρω από την οποία μπορούν να συσπειρωθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Κάνουμε τις τελικές μας προετοιμασίες για τον σχηματισμό μιας μεταβατικής κυβέρνησης και για την καθοδήγηση της χώρας προς τη σταθερότητα και την ειρήνη», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα, ενώ, σχετικά με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, είπε ότι στρέφονται «εναντίον της πολιτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του κατασταλτικού της μηχανισμού, της πυραυλικής της υποδομής και του πυρηνικού της προγράμματος». Η στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε, «θα σώσει ζωές».