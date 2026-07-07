Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν – Προχωρά σε αίτηση ακύρωσης της απόφασης για το «βραχιολάκι»

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (07/07) ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας, στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν το 2027, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε βρεθεί ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί αν φοράει «βραχιολάκι» για ένα έτος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ η Λεπέν, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το κόμμα της «Εθνικός Συναγερμός» προκειμένου να λάβει απόφαση για τις επόμενες κινήσεις της, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας.

«Θα κάνω να κάνω καμπάνια χωρίς βραχιολάκι, θα είμαι υποψήφια για την προεδρία, είμαι σίγουρη ότι το Ακυρωτικό Δικαστήριο θα ακυρώσει την απόφαση για το βραχιολάκι», δήλωσε χρακτηριστικά.

Η απόφαση της 57χρονης, βετεράνου τριών προεδρικών εκλογών, σηματοδοτεί μια τέταρτη προεκλογική εκστρατεία που δεν μοιάζει με καμία άλλη: ενδεχομένως να επιδιώκει ψήφους, ενώ θα φορά το «βραχιολάκι» ηλεκτρονικής παρακολούθησης.