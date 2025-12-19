Την υπογειοποίηση του οδικού δικτύου κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή στα Μυτιληνάκια ζήτησε ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ

Το μείζον ζήτημα της υπογειοποίησης του οδικού δικτύου στο σημείο που η σιδηροδρομική γραμμή τέμνει το οδόστρωμα, στη συμβολή της οδού Μοναστηρίου με την οδό Καραολή και Δημητρίου (Μυτιληνάκια), έθεσε στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Χρήστο Παληό, ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα γραφεία του οργανισμού, στην Αθήνα.

Ο κ. Αλεξανδρίδης υπογράμμισε ότι με την υφιστάμενη επίγεια διάβαση υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα διερχόμενων πεζών και οδηγών οχημάτων και για το λόγο αυτόν σημείωσε ότι είναι αδήριτη ανάγκη στο σημείο να γίνει υπογειοποίηση.

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου ανέφερε ότι το έργο της υπογειοποίησης μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της αναβάθμισης και επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόμου και της κατασκευής στάσεων, μία από τις οποίες θα γίνει στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ανέφερε ότι άμεσα ολοκληρώνεται μελέτη, η οποία θα αφορά την εκτέλεση έργου υπογειοποίησης στο σημείο και δεσμεύτηκε ότι μόλις ανοίξει το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το έργο θα ενταχθεί σε αυτό, προκειμένου να υλοποιηθεί.