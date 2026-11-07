Την Τρίτη επαναλειτουργούν τα καταστήματα της Pizza Fan – Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

Το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των 110 καταστημάτων της Pizza Fan έδωσε η ΑΑΔΕ μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τους δύο λογαριασμούς ώστε να προχωρήσει στην πληρωμή των προμηθευτών, ενοικίων, εργαζομένων, αλλά και να καλύψει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές αλλά και δόσεις δανείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό του Mega, o στόχος είναι να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα την ερχόμενη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, με το ίδιο λογισμικό, χωρίς ωστόσο αυτή τη φορά να υπάρχουν «κεράσματα», ενώ οι παραγγελίες θα συνοδεύονται και οι απαραίτητες αποδείξεις.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο έως τη Δευτέρα, τα καταστήματα franchise θα μπορούν να εισπράξουν τα ποσά από τις πλατφόρμες παραγγελιών, ενώ μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να έχουν πληρωθεί και οι 2.400 εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι.

Παράλληλα, σε περίπτωση που ένα κατάστημα franchise που δεν μπορεί να καλύψει δεν εξοφλήσει, τότε θα αναλάβει να το κάνει η μητρική εταιρεία.