Την Τρίτη 28 Απριλίου απεργούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων

Με βασική διεκδίκηση την μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων, θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 28 Απριλίου.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) σε ανακοίνωσή της: «Η σχολική καθαριότητα είναι ζωτικής σημασίας για όλη τη σχολική κοινότητα, για όλη την κοινωνία, και δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι κόστους – οφέλους. Κανένας δεν μπορεί να παίζει με τα δικαιώματα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ούτε με τις ζωές των παιδιών μας.

Με 24ωρη απεργία την Τρίτη 28 Απρίλη και συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών στις 11 π.μ. και δίνοντας συνέχεια με μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς

Καλούμε όλα τα επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία, τους συλλόγους γονέων και τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα των χιλιάδων εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, πλήρες ωράριο εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις και μέσα ατομικής προστασίας».