Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο Defence Tech Summit η αμυντική καινοτομία συναντά την αγορά

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου το Πολεμικό Μουσείο φιλοξενεί το Defence Tech Summit, το πρώτο συνέδριο αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα, όπου τεχνολογία, βιομηχανία, ακαδημαϊκή έρευνα και κρατική στρατηγική συναντιούνται για πρώτη φορά.

Το Defence Tech Summit 2026 τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για τον κλάδο. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, πανεπιστήμια με υψηλού επιπέδου ερευνητικά εργαστήρια, μια αμυντική βιομηχανία που αναζητά και βρίσκεται σε ανανέωση και ένα ωριμάζον οικοσύστημα startups.

Τι περιλαμβάνει το Defence Tech Summit 2026

Το Defence Tech Summit 2026 θα περιλαμβάνει ομιλίες, πάνελ και fireside chats, καθώς και εκθεσιακό χώρο, όπου εταιρείες και φορείς θα παρουσιάζουν αμυντικά συστήματα και εφαρμογές.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις ένοπλες δυνάμεις

Ο ρόλος του ΑΙ και των data στη νέα εποχή της ασφάλειας

Τεχνολογίες διττής χρήσης: Από την άμυνα στην καθημερινότητα

Startups, χρηματοδοτήσεις & αμυντική βιομηχανία

Ελλάδα & defence tech, ευκαιρίες και προκλήσεις

Μεταξύ των ομιλητών που ανακοινώθηκαν, περιλαμβάνονται:

Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης , Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ, Μετεξέλιξη, Καινοτομία και Αμυντική Τεχνολογία

, Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ, Μετεξέλιξη, Συνταγματάρχης (ΠΛΗ) Αθανάσιος Γρηγοριάδης , Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) & Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο ΤΝ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), ΕΛΚΑΚ

, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) & Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο ΤΝ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), David Sadek , Vice President, Research, Technology & Innovation, for AI and Information Processing, Thales

, Vice President, Research, Technology & Innovation, for AI and Information Processing, Σπύρος Ράπτης , Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα & Κύπρο, Schneider Electric

, Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα & Κύπρο, Απόστολος Πανδρούλας , Γενικός Διευθυντής, Odyssey Cybersecurity

, Γενικός Διευθυντής, Σοφία Μιτουλάκη , Technical Sales Lead, ICEYE Hellas

, Technical Sales Lead, Μιχάλης Λιάρος , Διευθυντής Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας για Εταιρικούς Πελάτες, Samsung Electronics Hellas

, Διευθυντής Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας για Εταιρικούς Πελάτες, Αλέξανδρος Κούρτης , Γενικός Διευθυντής Δημοσίου και Άμυνας, Cosmos Business Systems

, Γενικός Διευθυντής Δημοσίου και Άμυνας, Γιώργος Ρακιτζής , Chief Technology Officer, Mind The Hack

, Chief Technology Officer, Βασίλης Ορφανός , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, nvisionist

, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, nvisionist Βασίλης Καππάτος , Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), ΕΚΕΤΑ, Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ

, Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), ΕΚΕΤΑ, Παναγιώτης Δεμέστιχας , Συνιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, WINGS ICT SOLUTIONS

, Συνιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ειρήνη Μποτονάκη , Ανώτερη Στέλεχος Δανειοδοτήσεων – Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Τραπεζικός Τομέας – Ελλάδα & Κύπρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / ΕΙΒ)

, Ανώτερη Στέλεχος Δανειοδοτήσεων – Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Τραπεζικός Τομέας – Ελλάδα & Κύπρος, (ΕΤΕπ / ΕΙΒ) Αντώνης Τζωρτζακάκης , Διευθύνων Σύμβουλος, Phaistos Investment Fund, 5G Ventures

, Διευθύνων Σύμβουλος, Phaistos Investment Fund, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης , Διευθύνων Σύμβουλος, Nova ICT

, Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Μορφούλης , Partner, Engineering, AI & Data, Government and Public Services Leader, Deloitte

, Partner, Engineering, AI & Data, Government and Public Services Leader, Καθ. Γιώργος Σπανουδάκης , Ιδρυτής, Sphynx Group

, Ιδρυτής, Νίκος Αντωνίου , Ιδρυτικός Εταίρος, Apeiron Ventures

, Ιδρυτικός Εταίρος, Σωτήρης Κόκκινος , Αντιπρόεδρος ΣΕΚΠΥ & Διευθύνων Σύμβουλος, FEAC Engineering

, Αντιπρόεδρος ΣΕΚΠΥ & Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Τσακίρης , Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / EIB)

, Αντιπρόεδρος, (ΕΤΕπ / EIB) Vincent Megaides , Country Director Thales in Greece, Cyprus, Malta, Bulgaria & Serbia, Thales Hellas

, Country Director Thales in Greece, Cyprus, Malta, Bulgaria & Serbia, Κατερίνα Γλαβά , Partner, Engineering, AI & Data Leader, Deloitte

, Partner, Engineering, AI & Data Leader, Χρήστος Ταραντίλης , Καθηγητής ΟΠΑ, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου, ΕΥ Ελλάδος

, Καθηγητής ΟΠΑ, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου, Μπέτυ Χαραλαμποπούλου , Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Geosystems Hellas

, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γιώργος Κουβίδης , Γενικός Διευθυντής, JOIST Defence Innovation Hub

, Γενικός Διευθυντής, JOIST Defence Innovation Hub Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Partner, Marathon Venture Capital

Εισιτήρια συνεδρίου

Τα εισιτήρια για το συνέδριο έχουν κόστος 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ (€124), ενώ για σπουδαστές και φοιτητές, το εισιτήριο έχει κόστος 20 ευρώ.

Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές και κλείστε τα εισιτήριά σας από εδώ.

B2B Συναντήσεις με ένα κλικ!

Η AI πλατφόρμα διαχείρισης της διοργάνωσης δίνει τη δυνατότητα να κλείνονται επαγγελματικές συναντήσεις πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση. Είτε ως σύνεδρος είτε ως απλός επισκέπτης, κάθε συμμετέχων μπορεί με ένα κλικ να κλείσει ραντεβού μέσα από το ημερολόγιο της εκδήλωσης με εκθέτες, χορηγούς ή άλλους συμμετέχοντες, φτάνοντας στη διοργάνωση με ατζέντα ήδη γεμάτη και αξιοποιώντας κάθε λεπτό της παρουσίας του σε πραγματικές, στοχευμένες επαφές.

Ελεύθερη πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία δωρεάν εγγραφή εδώ. Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο στο συνέδριο.

Το Defence Tech Summit 2026 διοργανώνεται με την υποστήριξη των εταιρειών:

Main Sponsors

Deloitte

The Vigilis Group

Sponsors

Cosmos Business Systems

Odyssey Cybersecurity

Mind The Hack

Samsung

Nvisionist

Wings ICT Solutions

ΕΙΖΟ

Sphynx

ICEYE Hellas

Το Defence Tech Summit 2026 διοργανώνεται υπό τις αιγίδες των:

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας Α.Ε. (ΕΛΚΑΚ)

Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ)

Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (ΕΕΛΕΑΑ)

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Defence Tech Summit 2026

Χώρος διεξαγωγής: Πολεμικό Μουσείο

Χρόνος διεξαγωγής: 10 Νοεμβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 10:00

Περισσότερες πληροφορίες: https://defencetech.gr/el/

Διοργάνωση: Verticom

Content Provider: Content Intelligence Agency