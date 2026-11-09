Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο Defence Tech Summit η αμυντική καινοτομία συναντά την αγορά

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου το Πολεμικό Μουσείο φιλοξενεί το Defence Tech Summit, το πρώτο συνέδριο αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα, όπου τεχνολογία, βιομηχανία, ακαδημαϊκή έρευνα και κρατική στρατηγική συναντιούνται για πρώτη φορά.
Το Defence Tech Summit 2026 τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για τον κλάδο. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, πανεπιστήμια με υψηλού επιπέδου ερευνητικά εργαστήρια, μια αμυντική βιομηχανία που αναζητά και βρίσκεται σε ανανέωση και ένα ωριμάζον οικοσύστημα startups.
Τι περιλαμβάνει το Defence Tech Summit 2026
Το Defence Tech Summit 2026 θα περιλαμβάνει ομιλίες, πάνελ και fireside chats, καθώς και εκθεσιακό χώρο, όπου εταιρείες και φορείς θα παρουσιάζουν αμυντικά συστήματα και εφαρμογές.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:
- Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις ένοπλες δυνάμεις
- Ο ρόλος του ΑΙ και των data στη νέα εποχή της ασφάλειας
- Τεχνολογίες διττής χρήσης: Από την άμυνα στην καθημερινότητα
- Startups, χρηματοδοτήσεις & αμυντική βιομηχανία
- Ελλάδα & defence tech, ευκαιρίες και προκλήσεις
Μεταξύ των ομιλητών που ανακοινώθηκαν, περιλαμβάνονται:
- Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ, Μετεξέλιξη, Καινοτομία και Αμυντική Τεχνολογία
- Συνταγματάρχης (ΠΛΗ) Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) & Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο ΤΝ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), ΕΛΚΑΚ
- David Sadek, Vice President, Research, Technology & Innovation, for AI and Information Processing, Thales
- Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα & Κύπρο, Schneider Electric
- Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής, Odyssey Cybersecurity
- Σοφία Μιτουλάκη, Technical Sales Lead, ICEYE Hellas
- Μιχάλης Λιάρος, Διευθυντής Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας για Εταιρικούς Πελάτες, Samsung Electronics Hellas
- Αλέξανδρος Κούρτης, Γενικός Διευθυντής Δημοσίου και Άμυνας, Cosmos Business Systems
- Γιώργος Ρακιτζής, Chief Technology Officer, Mind The Hack
- Βασίλης Ορφανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, nvisionist
- Βασίλης Καππάτος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), ΕΚΕΤΑ, Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ
- Παναγιώτης Δεμέστιχας, Συνιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, WINGS ICT SOLUTIONS
- Ειρήνη Μποτονάκη, Ανώτερη Στέλεχος Δανειοδοτήσεων – Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Τραπεζικός Τομέας – Ελλάδα & Κύπρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / ΕΙΒ)
- Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Phaistos Investment Fund, 5G Ventures
- Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος, Nova ICT
- Γιώργος Μορφούλης, Partner, Engineering, AI & Data, Government and Public Services Leader, Deloitte
- Καθ. Γιώργος Σπανουδάκης, Ιδρυτής, Sphynx Group
- Νίκος Αντωνίου, Ιδρυτικός Εταίρος, Apeiron Ventures
- Σωτήρης Κόκκινος, Αντιπρόεδρος ΣΕΚΠΥ & Διευθύνων Σύμβουλος, FEAC Engineering
- Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / EIB)
- Vincent Megaides, Country Director Thales in Greece, Cyprus, Malta, Bulgaria & Serbia, Thales Hellas
- Κατερίνα Γλαβά, Partner, Engineering, AI & Data Leader, Deloitte
- Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής ΟΠΑ, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου, ΕΥ Ελλάδος
- Μπέτυ Χαραλαμποπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Geosystems Hellas
- Γιώργος Κουβίδης, Γενικός Διευθυντής, JOIST Defence Innovation Hub
- Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Partner, Marathon Venture Capital
Εισιτήρια συνεδρίου
Τα εισιτήρια για το συνέδριο έχουν κόστος 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ (€124), ενώ για σπουδαστές και φοιτητές, το εισιτήριο έχει κόστος 20 ευρώ.
Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές και κλείστε τα εισιτήριά σας από εδώ.
B2B Συναντήσεις με ένα κλικ!
Η AI πλατφόρμα διαχείρισης της διοργάνωσης δίνει τη δυνατότητα να κλείνονται επαγγελματικές συναντήσεις πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση. Είτε ως σύνεδρος είτε ως απλός επισκέπτης, κάθε συμμετέχων μπορεί με ένα κλικ να κλείσει ραντεβού μέσα από το ημερολόγιο της εκδήλωσης με εκθέτες, χορηγούς ή άλλους συμμετέχοντες, φτάνοντας στη διοργάνωση με ατζέντα ήδη γεμάτη και αξιοποιώντας κάθε λεπτό της παρουσίας του σε πραγματικές, στοχευμένες επαφές.
Ελεύθερη πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο
Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία δωρεάν εγγραφή εδώ. Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο στο συνέδριο.
Το Defence Tech Summit 2026 διοργανώνεται με την υποστήριξη των εταιρειών:
Main Sponsors
- Deloitte
- The Vigilis Group
Sponsors
- Cosmos Business Systems
- Odyssey Cybersecurity
- Mind The Hack
- Samsung
- Nvisionist
- Wings ICT Solutions
- ΕΙΖΟ
- Sphynx
- ICEYE Hellas
Το Defence Tech Summit 2026 διοργανώνεται υπό τις αιγίδες των:
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας Α.Ε. (ΕΛΚΑΚ)
- Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ)
- Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (ΕΕΛΕΑΑ)
- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
Defence Tech Summit 2026
Χώρος διεξαγωγής: Πολεμικό Μουσείο
Χρόνος διεξαγωγής: 10 Νοεμβρίου 2026
Ώρα προσέλευσης: 10:00
Περισσότερες πληροφορίες: https://defencetech.gr/el/
Διοργάνωση: Verticom
Content Provider: Content Intelligence Agency