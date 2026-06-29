Την Τετάρτη οι δημαιρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης – Με Σπύρο Βούγια συνεχίζει η διοίκηση Αγγελούδη

Στις 4.00 το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, ώστε να εκλέξει το νέο προεδρείο του και τα μέλη της δημοτικής επιτροπής.

Η διαδικασία δεν φαίνεται να κρύβει εκπλήξεις για τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη, καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο Σπύρος Βούγιας θα επαναπροταθεί και θα παραμείνει στην προεδρία του δημοτικού συμβουλίου. Αντίστοιχα, η παράταξη του Σπύρου Πέγκα αναμένεται να επαναπροτείνει για τη θέση της γραμματέα την Ελισάβετ Αλατσίδου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη θέση του αντιπροέδρου, η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, καταλαμβάνεται από τη μείζονα αντιπολίτευση.

Οι εσωτερικές αναταράξεις στην παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, μετά την ανοιχτή ρήξη του τέως δημάρχου με τον Χάρη Αηδονόπουλο, τον Σωκράτη Δημητριάδη και τον Μιχάλη Κούπκα, έχουν καταστήσει αβέβαιο το κατά πόσον ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης θα μπορέσει να περάσει τις γραμμές και τις επιλογές του.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής, καθώς οι συσχετισμοί αναμένεται να δοκιμαστούν και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετοί επιχείρησαν να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με τον Σπύρο Πέγκα.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης εμφανίζεται αυτή τη φορά να κρατά ένα από τα πιο κρίσιμα κλειδιά της διαδικασίας, καθώς η παράταξή του αριθμεί πέντε δημοτικούς συμβούλους, περισσότερους από όσους ελέγχει σήμερα ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στο εσωτερικό της δικής του παράταξης. Και αυτό λέει πολλά για τις νέες ισορροπίες στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Β.Ζ.