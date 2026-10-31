Την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης», προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας

Πιστός στο εβδομαδιαίο ραντεβού του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας προτείνει και σήμερα μια ταινία.

Σε σχετική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού στον λογαριασμό του στα μέσα δικτύωσης αναφέρεται: «Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες; Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης, ίσως γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια. Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…»

Ενώ ο Αλ. Τσίπρας εμφανίζεται να λέει στο σχετικό βίντεο, «μάθαμε για τον Mr Χωριάτικο, την Pizza Fan και για υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως και η απάτη του αιώνα. Βέβαια με τόσες απάτες του αιώνα τα τελευταία 7 χρόνια, στο τέλος δεν θα μας φτάνουν οι αιώνες. Ο κ. Μητσοτάκης ωστόσο, μπορεί να στέρησε τις επιδοτήσεις από τους ψαράδες, αίφνης όμως ανακάλυψε τα μεγάλα ψάρια».

Και, κλείνοντας, «η ταινία που σας προτείνω λοιπόν αυτήν την εβδομάδα είναι μία από τις πιο ξεκαρδιστικές του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, ‘Φωνάζει ο Κλέφτης’ του Γιάννη Δαλιανίδη με τον ανεπανάληπτο Ντίνο Ηλιόπουλο.

Καλή θέαση», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ.