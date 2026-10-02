Με την πρύτανη του ΔΠΘ συναντήθηκε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με την πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, αντικείμενο της οποίας ήταν η προοπτική χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι ο περιβάλλων χώρος του συγκροτήματος εστιών στην Ξάνθη και ο χώρος περιμετρικά του κτηρίου της Νομικής Σχολής στην Κομοτηνή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου, Γιώργος Πρωτόπαπας.