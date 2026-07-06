Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Με υψηλές κυβερνητικές παρουσίες αλλά και κομματική εκπροσώπηση της ΝΔ θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη στην Κοζάνη.

Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτευτή της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στην Κοζάνη αναμένεται να βρεθούν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καθώς και ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Κυρανάκης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.