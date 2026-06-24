Την Πέμπτη η κηδεία του Τάκη Γκώνια

Η κηδεία του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τάκη Γκώνια, θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος το πρωί της Τετάρτης (24/6), στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τάκη Γκώνια σε ηλικία 54 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, δεδομένου ότι ο εκλιπών φόρεσε την φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας και με τα “χρώματα” της έκανε όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να ακολουθήσει μία σπουδαία καριέρα διαδοχικά σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Μεσσίνα και Κροτόνε.

Η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα τελεστεί το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.