Την Παρασκευή ψηφίζεται ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας – Τι αλλάζει στις δημαιρεσίες

Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Την ενημέρωση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης.

Η επικείμενη ψήφιση του νέου κώδικα αναμένεται να φέρει αλλαγές και στην ημερομηνία διεξαγωγής των δημαιρεσιών για την εκλογή των νέων προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων και των μελών των δημοτικών επιτροπών.

Το υφιστάμενο πλαίσιο προέβλεπε ότι οι δημαιρεσίες θα διενεργούνταν την επόμενη Τετάρτη 1 Ιουλίου. Τώρα, όμως, θα ισχύσουν οι προβλέψεις του νέου κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες οι δημαιρεσίες θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουλίου.

Η επικείμενη αλλαγή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στους δήμους, καθώς μέχρι την ψήφιση του νέου κώδικα εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ζήτησαν να υπάρξει αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για διευκρινιστική εγκύκλιο. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, πολλοί δήμαρχοι ανέφεραν ότι προσανατολίζονται στη διεξαγωγή των δημαιρεσιών την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Β.Ζ.