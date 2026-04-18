Την παραίτηση Λαζαρίδη ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη

Έμμεση έκκληση στον πρόσφατα διορισμένο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριο Λαζαρίδη, να παραιτηθεί του αξιώματός του, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου εξαπάτηση της δημόσιας διοίκησης με το δήθεν πανεπιστημιακό πτυχίο του, έκανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη.

Όπως τόνισε μιλώντας στο «Mega Σαββατοκύριακο», ο Μακάριος Λαζαρίδης «θα όφειλε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αφού η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος».

«Η ιστορία αυτή μας έχει προβληματίσει και μας έχε στεναχωρήσει. Ο Λαζαρίδης είναι κομματικός στέλεχος για πολλά χρόνια, δεν χειρίστηκε καλά αυτήν την υπόθεση, θα έπρεπε να διευκολύνει τον εαυτό του και τον πρωθυπουργό», ανέφερε, αφήνοντας, ωστόσο αιχμές προς την αντιπολίτευση, σχετικά με την χρονική περίοδο που συνέβη ο παράνομος διορισμός: «Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια».