Την Κυριακή ο 1ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού και με την υποστήριξη του Μορφωτικού, Εκδρομικού, Αθλητικού Σωματείου «Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙΤΩΝ», συνδιοργανώνουν τον 1ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (1st Kordelio Evosmos Urban Day Road Run) και προσκαλούν όλους τους δημότες και τους φίλους του αθλητισμού να συμμετάσχουν δωρεάν και να γίνουν μέρος της 1ης μαζικής γιορτής του Αθλητισμού στο Δήμο, συνδυάζοντας την άσκηση με τη χαρά της συμμετοχής, απολαμβάνοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα σε κλίμα αθλητικού ενθουσιασμού και ευγενούς άμιλλας.

Ο 1ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου έρχεται να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από τη χαρά της συμμετοχικής άθλησης. Με κεντρικό μήνυμα την υγεία, την κίνηση και την ομαδικότητα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την προώθηση της υπαίθριας άσκησης, της σωματικής

υγείας και της ψυχικής ευεξίας και κυρίως την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού και αθλητικού τρόπου ζωής.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (1st Kordelio Evosmos Urban Day Road Run), περιλαμβάνει : -τη διεξαγωγή Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. ο οποίος αποτελεί τη βασική διαδρομή της διοργάνωσης και απευθύνεται σε δρομείς, περιπατητές, παρέες, συλλόγους και σε όλους όσοι αγαπούν την άθληση και επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους μέσα από μια ευχάριστη και οργανωμένη αθλητική εμπειρία, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Ώρα έναρξης: 10:30 – τη διεξαγωγή Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος «Family Run» 2.000μ. αφιερωμένη στην οικογένεια, στα παιδιά και σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια πιο χαλαρή αλλά εξίσου όμορφη αθλητική εμπειρία. Γονείς και παιδιά, φίλοι και ομάδες μπορούν να ζήσουν στιγμές χαράς και αθλητικής ψυχαγωγίας . Η διαδρομή είναι πιο σύντομη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, χωρίς αγωνιστική πίεση, με βασικό στόχο τη συμμετοχή, τη διασκέδαση και την κοινή εμπειρία, ώστε το «Family

Run» να γίνει τρόπος ζωής για όλη την οικογένεια.

Ώρα έναρξης: 09:00

Αφετηρία: Οδός Αντώνη Τρίτση (ύψος Goody’s)

Τερματισμός: Οδός Αντώνη Τρίτση (ύψος Goody’s)

Για τη συμμετοχή στον Δρόμο των 5.000μ. οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτοςτης ηλικίας τους ενώ τον Δρόμο του Family Run δεν υπάρχει ηλικιακό όριο συμμετοχής. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics και απευθύνεται σε όλους τους δημότες ,

ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης.

Στην ιστοσελίδα του δήμου www.kordelio-evosmos.gr είναι αναρτημένο το αναλυτικό πρόγραμμα της οργανωτικής επιτροπής, η περιγραφή των διαδρομών, ο χάρτης, οι όροι συμμετοχής, ο τρόπος εγγραφής, οι παροχές, τα έπαθλα, η υγειονομική κάλυψη κ.α. Για συμμετοχή ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://raceid.com/el/races/14675/about

Μετά την ολιγοήμερη παράταση που αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή, οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοικτές έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.