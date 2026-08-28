Την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Την προσεχή Δευτέρα (31/08) στο Τελ Αβίβ αναμένεται να υπογραφτούν οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, «Ασπίδα του Αχιλλέα», αξίας 3 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT), όπως επίσης αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιρειών του Ισραήλ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Όπως είχε υπογραμμίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο περιθώριο ενημέρωσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «το συνολικό ποσό των αντιαεροπορικών υπερβαίνει κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια».

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Δένδιας είχε αναφέρει ότι «η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι έτοιμη επιχειρησιακά σε 35 μήνες από σήμερα», εξηγώντας παράλληλα ότι ο χρόνος αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος, καθότι αυτή θα παραδίδεται σε στάδια.