Την ανάγκη εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων επισημαίνει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ. Γαλαμάτης

Την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων για λόγους δημόσιας υγείας επισημαίνει με έγγραφό του προς τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Ο ίδιος ζητά από τους δημάρχους να ενημερώσουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως τις 10 Οκτωβρίου αν έχουν εξευρεθεί και διατεθεί χώροι για το σκοπό αυτό.

Σε προηγούμενο έγγραφό του και πάλι προς τους Δήμους, ο κ. Γαλαμάτης ανέφερε ότι υπάρχει η ανάγκη αυτή για την περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση και επί τόπου θανάτωση στην εκμετάλλευση, είτε όταν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, είτε αν η καταστροφή τους σε αποτεφρωτικούς κλιβάνους δεν είναι εφικτή λόγω υπέρβασης της δυναμικότητάς τους. Υπογράμμιζε, παράλληλα, ότι «η εν λόγω διαμόρφωση χώρων είναι υψίστης σημασίας για λόγους δημόσιας υγείας».

Το θέμα συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης συμφώνησε με τις τοποθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα και το επιστημονικό προσωπικό ώστε να αξιολογήσουν τους χώρους που είναι κατάλληλοι για την υγειονομική ταφή θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ