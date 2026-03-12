Τimes: H δύναμη Delta μπορεί να ετοιμάζεται για να αρπάξει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν

Υπό στενή αμερικανική παρακολούθηση είναι οι κινήσεις εντός και εκτός των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ισφαχάν, όπου πιστεύεται ότι φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν .

Αυτό γιατί οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρχει ένα στενό χρονικό περιθώριο για την ανάκτησή του, εάν δεν έχει ήδη μετακινηθεί, όπως αναφέρουν οι Times.

Για να γίνει αυτό, οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ πιθανότατα θα πρέπει να εξαπολύσουν μια λεγόμενη «επιχείρηση αρπαγής». Εάν ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται σοβαρά για μια χερσαία επιχείρηση για την κατάσχεση ό,τι έχει απομείνει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μια ταχεία, υψηλού διακυβεύματος μυστική αποστολή θα έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό.

Ο Κρις Στιλ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών της MI6, δήλωσε: «Δεν θα είναι εύκολο. Το ουράνιο θα διασκορπιστεί και αν οι Ιρανοί είχαν έστω και λίγη λογική, θα είχαν προετοιμαστεί για τέτοιο ενδχόμενο».

Κλειδί οι σωστές πληροφορίες

Οι σωστές πληροφορίες θα ήταν το κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε αποστολής, δήλωσε μια πηγή με γνώση και εμπειρία σε τέτοιες επιχειρήσεις.

«Οι Ιρανοί θα μπορούσαν να το μετακινούν κάθε 24 ώρες ή μπορεί να βρίσκεται σε ένα υπόγειο καταφύγιο».

Η ασφάλεια του πυρηνικού αποθέματος πιστεύεται ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης από τους Αμερικανούς. Η επιχείρηση είναι πιθανό να περιλαμβάνει επίλεκτα στρατεύματα, πιθανώς από την Delta Force, την ειδική μονάδα αποστολών του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι μπορεί να έχουν δημιουργήσει ένα αντίγραφο της εγκατάστασης αποθήκευσης για να εξασκηθούν.

Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η αποστολή

Μόλις εγκριθεί η αποστολή, μια πρώτη ομάδα θα μπορούσε να κάνει προσγειωθεί με αλεξίπτωτο και υπό την κάλυψη του σκότους και να εξασφαλίσει μια διαδρομή προς τα σημεία εισόδου. Στη συνέχεια, θα έφταναν ελικόπτερα, φέρνοντας μαζί τους τα υπόλοιπα στρατεύματα. Μπορεί να χρειαστεί να συνοδεύονται από εξειδικευμένους επιστήμονες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς να χειρίζονται το υλικό. Αυτό γιατί κάτι πάει στραβά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρες. Τα ελικόπτερα θα πρέπει να πετούν είτε σε πολύ μεγάλο είτε σε πολύ χαμηλό υψόμετρο για να αποφύγουν τα εχθρικά ραντάρ.

«Μια τεράστια αεροπορική δύναμη θα καθόταν από πάνω για να προστατεύσει τα στρατεύματα καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και αεράμυνας. Όλα θα χτυπηθούν, οπότε θα είναι μια καθαρή πορεία για το αεροσκάφος που θα ρίξει τα στρατεύματα», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αποστολή, στο αρχικό της στάδιο, θα είναι παρόμοια με την επιδρομή στο ασφαλές σπίτι του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Αλλά η είσοδος στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη, ειδικά αν οι σήραγγες εισόδου έχουν αποκλειστεί. Οι ειδικές δυνάμεις θα χρειαστούν εξοπλισμό εκσκαφής και ενδέχεται να χρειαστεί να επιχειρήσουν με προστατευτικό εξοπλισμό εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε διαρροή ουρανίου σε αέριο.

Θα ήταν μια επικίνδυνη αποστολή, ακόμη και αν υπήρχε μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή δύναμη με μεγάλο αριθμό στρατευμάτων για να υπερασπιστεί την περίμετρο.

Άγνωστο τι μπορεί να βρουν

Το ιρανικό καθεστώς δεν έχει επιτρέψει καμία επιθεώρηση στο Ισφαχάν, όπου πιστεύεται ότι αποθηκεύεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου, ούτε στο Φορντό και το Νατάνζ, τις κύριες τοποθεσίες εμπλουτισμού, όπου ενδέχεται επίσης να υπάρχουν μικρές ποσότητες ουρανίου.

Και οι τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές τον περασμένο Ιούνιο και οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν κάποια εργασία συμβατή με την ασφάλειά τους, αλλά κανένα σημάδι οποιασδήποτε σοβαρής προσπάθειας ανασύστασης του προγράμματος.

Οι περισσότερες από τις φυγοκεντρητές εμπλουτισμού πιστεύεται ότι καταστράφηκαν, ενώ το ουράνιο, αποθηκευμένο σε αέρια μορφή σε δοχεία, πιστεύεται ότι ήταν θαμμένο βαθιά κάτω από τα ερείπια.

Πιστεύεται ότι το Ιράν έχει 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένο στο 60%, αρκετά αν αυξηθεί στο 90% για την κατασκευή 11 πυρηνικών κεφαλών.

Ούτε καν ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ολόκληρου του αποθέματος, το οποίο είχε επαληθεύσει προηγουμένως, ή αν είναι ανακτήσιμο.

Και άλλες τοποθεσίες μπορεί να έχουν ουράνιο. Οι Ιρανοί εργάζονταν σε μια εφεδρική εγκατάσταση κοντά στο Νατάνζ που δεν έγινε στόχος πέρυσι.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει στοιχεία για τις μυστικές τοποθεσίες. Ο Τραμπ έχει θέσει ως έναν από τους στόχους των ΗΠΑ τον τερματισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές.