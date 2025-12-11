Time: Οι αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης γίνονται «Πρόσωπο της Χρονιάς»

Το περιοδικό Time ανακοίνωσε ότι για το 2025 απονέμει τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς» σε οκτώ κορυφαίες μορφές της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην είσοδο της ανθρωπότητας στην εποχή των «σκεπτόμενων μηχανών».

Ο διευθυντής του περιοδικού, Σαμ Τζέικομπς, σημειώνει σε μήνυμά του ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει «τη δύναμη όσων οραματίστηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν την ΤΝ», επισημαίνοντας πως κανένας άλλος τομέας δεν επηρέασε τόσο έντονα την καθημερινή ζωή μέσα στη χρονιά. Περιέγραψε την ομάδα αυτή ως τους ανθρώπους που «παρακινούν, προβληματίζουν και αναδιαμορφώνουν τον κόσμο», ξεπερνώντας τα μέχρι τώρα όρια του δυνατού.

Οι οκτώ προσωπικότητες που συνθέτουν το «Πρόσωπο της Χρονιάς» είναι:

Μαρκ Ζούκεμπεργκ της Meta

Λίζα Σου της AMD

Ίλον Μασκ της xAI

Τζεν-Σουν Χουάνγκ της Nvidia

Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ντέμης Χασάμπις, επικεφαλής της Google DeepMind

Ντάριο Αμόντεϊ της Anthropic

Φέι-Φέι Λι του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, μια από τις πιο επιδραστικές ερευνήτριες της τεχνητής όρασης.

Το ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού εξετάζει πώς η ΤΝ μεταμόρφωσε τον πλανήτη μέσα στο 2025 – συχνά με εντυπωσιακούς αλλά και ανησυχητικούς τρόπους. Στο τεύχος περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τον Χουάνγκ, του οποίου τα μικροτσίπ NVIDIA τροφοδοτούν την εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου, καθώς και με επενδυτές όπως ο Μασαγιόσι Σον της SoftBank.

Μεταξύ άλλων, το Time παρουσιάζει και σκοτεινές πλευρές της τεχνολογίας, όπως την υπόθεση αυτοκτονίας ενός 16χρονου στην Καλιφόρνια, με τους γονείς του να στρέφονται δικαστικά κατά της OpenAI, κατηγορώντας την ότι οι συνομιλίες του παιδιού με το ChatGPT συνέβαλαν στον θάνατό του.

Το περιοδικό επίσης αναφέρει τις συνεργασίες του με εταιρείες ΤΝ. Από το 2024, το Time έχει συνάψει πολυετή συμφωνία με την OpenAI, παραχωρώντας πρόσβαση σε υλικό του αρχείου του για χρήση στα μοντέλα ΤΝ, το οποίο στη συνέχεια εμφανίζεται σε απαντήσεις του ChatGPT με παραπομπές στην πηγή.

Στο παρελθόν, το Time έχει τιμήσει με τον ίδιο τίτλο προσωπικότητες όπως τον Ντόναλντ Τραμπ (2024 και 2016), την Τέιλορ Σουίφτ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ίλον Μασκ.