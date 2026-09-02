Τιμ Κάρι: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του θρυλικού ηθοποιού

Από στεφανιαία νόσο έπασχε ο θρυλικός ηθοποιός του Rock Horror Show, Τιμ Κάρι που πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό People, το οποίο επικαλείται έγγραφα από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Τιμ Κάρι είχε επίσης υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και έπασχε από καρκίνο των νεφρών. Οι συνθήκες αυτές συνέβαλαν επίσης στον θάνατό του, αλλά δεν οδήγησαν στην υποκείμενη αιτία θανάτου του.

Σημειώνεται, δε, ότι ο ηθοποιός δεν είχε υποβληθεί σε επέμβαση ούτε για τη στεφανιαία νόσο, ούτε για τον καρκίνο των νεφρών ούτε για το εγκεφαλικό.

Ο Βρετανός ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012.

Από το πτυχίο αγγλικής φιλολογίας στο «The Rocky Horror Show» και το «Home Alone»

O Τιμ Κάρι γεννήθηκε το 1946 και απέκτησε πτυχίο θεάτρου και αγγλικής φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ το 1968.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του Λονδίνου και το 1968 συμμετείχε στο αρχικό καστ της παράστασης «Hair» στο West End.

Εκεί γνώρισε τον Ρίτσαρντ Ο’Μπράιεν, ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον εμβληματικό ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ για το «The Rocky Horror Show» το 1973, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του.

Είχε υποδυθεί επίσης τον Πένιγουαϊζ στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990, καθώς και από τον ρόλο του ως κ. Χέκτορ στο «Home Alone 2: Lost in New York».

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης τα «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2».

Με τις αξέχαστες ερμηνείες του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ο Τιμ Κάρι άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της ψυχαγωγίας, κερδίζοντας την αγάπη και την αναγνώριση του κοινού σε όλο τον κόσμο.