Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο κορυφαίο διπλωματικό επίπεδο, καθώς την ώρα που στη Σενζέν, Κίνα, ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στο Βερολίνο η «Συμμαχία των Προθύμων» αποφάσιζε για την περεταίρω οικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να κάλεσε σε βιντεοκλήση Ευρωπαίους αξιωματούχους, αμφισβητώντας έντονα τις συνεχιζόμενες δαπάνες τους για στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με το Politico, αλλά και τη γερμανική εφημερίδα Welt, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας, ο Τραμπ τηλεφώνησε στο Βερολίνο μέσα από το Air Force One και μιλώντας με ευρωπαίους αξιωματούχους, είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφερόταν σοβαρά για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέφρασε έντονα τον σκεπτικισμό του σχετικά με περαιτέρω δισεκατομμύρια σε βοήθεια που θα παρασχεθεί στην Ουκρανία από τη Συμμαχία των Προθύμων, σύμφωνα με τρεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι έλαβαν διατήρηση της ανωνυμίας τους για να περιγράψουν μια ιδιωτική συνάντηση.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις για τη χορήγηση επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, επικρίνοντας μια τέτοια ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου και όχι στη συνέχιση-.