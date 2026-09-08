Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία μετά τις επαφές Γουίτκοφ και Κούσνερ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Τρίτη (8/9) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια «επικοδομητική» και παραγωγική» συνομιλία.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και παραγωγική» ανέφερε η ανακοίνωση από το Κρεμλίνο.

«Η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε ακριβώς μία ώρα, ήταν εποικοδομητική και πολύ ειλικρινής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν θετικά τα αποτελέσματα των επισκέψεων των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και το Κίεβο.

Παρείχαν και διεξοδική ανάλυση των εξελίξεων στη ζώνη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Όπως σημείωσε ο Ουσακόφ, Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων.

Πεντάγωνο ΗΠΑ: «Να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση»

Την ίδια ώρα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, δήλωσε πως «ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση και για το γεγονός ότι οι ανάγκες της Ουκρανίας θα παραμείνουν οι ίδιες τους επόμενους μήνες και χρόνια, ενώ πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι και για άλλα πιθανά ενδεχόμενα», δήλωσε ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αξιωματούχων άμυνας από χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ψάχνουν «παράθυρο» διπλωματίας το χειμώνα

Να σημειωθεί ότι χθες σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι o οποίος συναντήθηκε στο Κίεβο την Κυριακή με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διερευνούν κατά πόσον η Ουκρανία και η Ρωσία θα μπορούσαν να επανακκινήσουν διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση του πολέμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που θα οδηγούσε σε μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία.

Δύμφωνα με το Axios ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από τον χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία αν και δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία.

Ωστόσο όπως πρόσθεσε ο Πούτιν «χρειάζεται τον Τραμπ» και δεν θέλει να ανταγωνίζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Όπως ανέφερε, το μήνυμα που έλαβε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους ήταν ότι «οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν», και ότι Πούτιν είναι «έτοιμος να συζητήσει» ιδέες για την προώθηση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο ο ουρκανός πρόεδρος παραμένει επιφυλακτικός, επειδή οι ενέργειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης και η πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεών της δεν καταδεικνύουν προθυμία για συμβιβασμό.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η αμερικανική ομάδα αναμένεται να ενημερώσει τον Τραμπ και στη συνέχεια να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.