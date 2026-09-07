Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Μπέρναμ για Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Στις προσπάθειες για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία συμφώνησαν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των ΗΠΑ» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίθεση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Μπέρναμ να επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η λύση των δύο κρατών, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αλλά και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Την Κυριακή, οι ειδικοί απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, αφού την προηγούμενη ημέρα είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.