Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής τουρκογενών κρατών στην Άγκυρα

Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο επίσημου δείπνου προς τιμήν ξένων ηγετών, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε η 13η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (OTS), που διεξάγεται στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην Άγκυρα, όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος διαβίβασε αρχικά στον Τραμπ τους χαιρετισμούς των ηγετών που παρευρίσκονταν στο δείπνο, προτού αναφερθεί στη διοργάνωση και στις αποφάσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ερντογάν τόνισε ότι οι επικείμενες αποφάσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση του οργανισμού, τονίζοντας τη συμβολή του στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Κεντρικής Ασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημογραφική βαρύτητα του τουρκογενούς κόσμου, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη περιοχή με περισσότερους από 200 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την πλευρά του, εξέφρασε τις ευχές του για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Στο επίκεντρο η περιφερειακή συνεργασία και το «Όραμα 2040»

Με κεντρικό σύνθημα «Τουρκικός Αιώνας: Ενότητα στη Γλώσσα, τη Σκέψη και τη Δράση», η 13η Σύνοδος Κορυφής φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι εργασίες της εστιάζουν στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, στην ενίσχυση της αλληλεγγύης τους και στην υλοποίηση των επιδιώξεων που περιγράφονται στο στρατηγικό σχέδιο «Όραμα του Τουρκικού Κόσμου 2040».

Βασική επιδίωξη αποτελεί η σύσφιξη των δεσμών των τουρκογενών κρατών, παράλληλα με την αναβάθμιση της περιφερειακής παρουσίας και επιρροής του οργανισμού στην Κεντρική Ασία.

Τα κράτη-μέλη και οι παρατηρητές

Από το 2009, ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών λειτουργεί ως πλαίσιο συνεργασίας χωρών που συνδέονται μέσω κοινών γλωσσικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων.

Στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται πέντε πλήρη μέλη: Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιστάν.

Ως παρατηρητές συμμετέχουν το Τουρκμενιστάν, η Ουγγαρία, το αποκαλούμενο ψευδοκράτος της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», που αναγνωρίζεται αποκλειστικά από την Άγκυρα, καθώς και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (ECO).

Η διπλωματική στόχευση της Άγκυρας

Η διοργάνωση εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να διευρύνει την επιρροή της στην Κεντρική Ασία, ενισχύοντας τις πολιτικές και στρατηγικές σχέσεις της με τα κράτη της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιφερειακές συνεργασίες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επικοινωνία Ερντογάν – Τραμπ, παρουσία των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο, αποτυπώνει την πρόθεση της τουρκικής προεδρίας να αναδείξει τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και στο πεδίο των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.