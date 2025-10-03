Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν: Στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα και οι διμερείς σχέσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Παρασκευή (3/10) ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε γνωστό από την τουρκική πλευρά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση στη Γάζα και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ενίσχυσε περαιτέρω τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει την ειρήνη και την ηρεμία σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στη Γάζα, και ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε αυτόν τον στόχο.

Ακόμη τόνισε ότι η Τουρκία επιταχύνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για ειρήνη, θα συνεχίσει να συμβάλλει στο παγκόσμιο όραμα ειρήνης και ότι ο τερματισμός των επιθέσεων του Ισραήλ είναι κρίσιμος για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι η πρόσφατη επίσκεψή του -στις 25 Σεπτεμβρίου- στην Ουάσινγκτον «ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε στον απόηχο της συνάντησης που είχαν οι δύο ηγέτες στο Λευκό Οίκο με τον Ερντογάν να θέτει στον αμερικανό ομόλογό του μια σειρά από θέματα συμπεριλαμβανομένης της πώλησης F-16 αλλά και της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μετά και από την απομάκρυνσή του ύστερα από την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει τους S -400 από τη Ρωσία.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.