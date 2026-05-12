Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Πακιστάν με τον Κινέζο ομόλογο του – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις «συνεχιζόμενες προσπάθειες της χώρας του για τη διευκόλυνση της επαφής μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών»

«Ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι επανέλαβε την εκτίμησή του και την υποστήριξή του για τον εποικοδομητικό διαμεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε ανακοίνωσή του.

«Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης μιας διαρκούς εκεχειρίας και της διασφάλισης της ομαλής διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε.