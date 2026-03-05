Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι – Μακρόν: Κοινή δέσμευση για την ασφάλεια της Κύπρου και τη στήριξη στις χώρες του Κόλπου

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν τόσο στο περιφερειακό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον αντίκτυπο των εχθροπραξιών στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η πρωθυπουργός Μελόνι και ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβαν επίσης την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις χώρες του Κόλπου που έχουν πληγεί από τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιράν και την ασφάλεια της Κύπρου, καθώς και να αποτρέψουν μια στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή σχετικά με την εξέλιξη της κρίσης.