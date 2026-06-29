Τηλεφωνική επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη – Κάρνεϊ σχετικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.

Διερευνητικές επαφές για πιθανό τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Πιθανή είναι η πραγματοποίηση μια συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική συμφωνία. Προς ώρα υπάρχουν συνεννοήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να συντονιστούν τα προγράμματα των δύο ηγετών.