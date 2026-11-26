Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών και της στενής συνεργασίας των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτουκαι στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη.