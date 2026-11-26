Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών και της στενής συνεργασίας των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτουκαι στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη.
In the context of regular contacts & close coordination, FM G. Gerapetritis spoke by phone with his Egyptian counterpart Badr Abdelatty @EgyptForeignMin. Talks focused on 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership & latest regional developments, including in the Eastern Mediterranean & #Libya. https://t.co/ktGHGmswKg
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 26, 2026