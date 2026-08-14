ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αραγτσί — Δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν ανοίγει ξανά η Ελλάδα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη ανοίγει ξανά η Αθήνα. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετριτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της χώρας υπέρ του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Συμφωνήθηκε, παράλληλα, οι ελληνικές προτάσεις ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή να συζητηθούν σε διμερές επίπεδο.

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εξετάσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του στο Χ.

Η Αθήνα προωθεί συστηματικά το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με διπλωματικές πηγές ν’ αναδεικνύουν και την ευρωπαϊκή διάσταση της απευθείας επικοινωνίας με τον Ιράν.

«Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και  μέσω των νεοδιορισθέντων πρεσβευτών τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ελληνική διπλωματική αποστολή, η οποία είχε αποχωρήσει από την Τεχεράνη στις 12 Μαρτίου, εν μέσω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, επέστρεψε στην ιρανική πρωτεύουσα στις 19 Ιουνίου. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να μεταβεί στη χώρα ο διορισθείς Έλληνας πρεσβευτής.

FacebookTwitterLinkedinEmail